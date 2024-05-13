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    10:46, 13 Май 2024 | GMT +6

    Мужчину в Манчестере обвиняют в опрокидывании биотуалета с женщиной и ребенком внутри

    биотуалет
    Фото: Freepik.com

    Жителю штат Нью-Гэмпшир предъявлены обвинения в опрокидывании переносного туалета, внутри которого находились женщина и ребенок, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

    По данным полиции, инцидент произошел в среду после того, как мужчина и женщина поссорились в Деррифилд-парке в городе Манчестер.

    Когда женщина зашла в биотуалет, чтобы помочь дочери, мужчина опрокинул уборную, которая упала дверью вниз на тротуар, заблокировав выход из конструкции.

    Прохожие перевернули биотуалет, освободив находящихся внутри людей, которые были покрыты фекалиями и биологическими жидкостями. Женщина и ребенок не пострадали.

    Мужчина был арестован и обвинен в причинении намеренного вреда. Ему также было предъявлено обвинение в нападении на офицера полиции, така как он бросил что-то в одного из сотрудников правоохранительных органов.

    Теги:
    Мировые новости США
    Рустем Кожыбаев
    Автор
    Рустем Кожыбаев
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