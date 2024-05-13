Мужчину в Манчестере обвиняют в опрокидывании биотуалета с женщиной и ребенком внутри
Жителю штат Нью-Гэмпшир предъявлены обвинения в опрокидывании переносного туалета, внутри которого находились женщина и ребенок, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.
По данным полиции, инцидент произошел в среду после того, как мужчина и женщина поссорились в Деррифилд-парке в городе Манчестер.
Когда женщина зашла в биотуалет, чтобы помочь дочери, мужчина опрокинул уборную, которая упала дверью вниз на тротуар, заблокировав выход из конструкции.
Прохожие перевернули биотуалет, освободив находящихся внутри людей, которые были покрыты фекалиями и биологическими жидкостями. Женщина и ребенок не пострадали.
Мужчина был арестован и обвинен в причинении намеренного вреда. Ему также было предъявлено обвинение в нападении на офицера полиции, така как он бросил что-то в одного из сотрудников правоохранительных органов.