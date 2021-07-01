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    13:06, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Мужчину унесло течением реки Чарын в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области мужчину унесло течением реки Чарын, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «1 июля в 11:15 часов на пульт «112» поступило сообщение о том, что в Кегенском районе Алматинской области течением реки Чарын унесло мужчину 1984 года рождения. Для осуществления поисковых работ на место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области в количестве 15 человек личного состава и 4 единицы техники. В 12:05 часов выехала группа спасателей РОСО МЧС из 8 человек личного состава и 1 расчет кинологической службы. В 13:00 часов вылетел вертолет Казавиаспас. Силы и средства будут наращиваться», - сообщили в МЧС.

    По предварительным данным, вышеупомянутый мужчина из числа группы туристов, при попытке сделать фото на опасном участке поскользнулся и упал в воду, в результате его унесло течением.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская область Происшествия
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