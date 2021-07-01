Мужчину унесло течением реки Чарын в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области мужчину унесло течением реки Чарын, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«1 июля в 11:15 часов на пульт «112» поступило сообщение о том, что в Кегенском районе Алматинской области течением реки Чарын унесло мужчину 1984 года рождения. Для осуществления поисковых работ на место незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области в количестве 15 человек личного состава и 4 единицы техники. В 12:05 часов выехала группа спасателей РОСО МЧС из 8 человек личного состава и 1 расчет кинологической службы. В 13:00 часов вылетел вертолет Казавиаспас. Силы и средства будут наращиваться», - сообщили в МЧС.

По предварительным данным, вышеупомянутый мужчина из числа группы туристов, при попытке сделать фото на опасном участке поскользнулся и упал в воду, в результате его унесло течением.