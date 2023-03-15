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    Мужчину убили во дворе ЖК в Алматы

    15 Марта 2023, 16:52

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во дворе одного из жилых комплексов в Алматы убили человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Город Алматы. В ночь с 14 на 15 марта 2023 года на детской площадке в микрорайоне Самал-3 убили парня. Погибшего обнаружили под окнами жилого дома, у лавочек», - говорится сообщении, опубликованном одним из Telegram-каналов.

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК РК (Убийство).

    «Дело расследуется управлением полиции Медеуского района. По предварительным данным, 35-летний мужчина был ранен ножом своим знакомым в результате ссоры, возникшей в ходе совместного распития спиртных напитков. Подозреваемый – гражданин Д. 2001 года рождения, задержан по горячим следам. Он взят под стражу», - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Борьба с преступностью Происшествия
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