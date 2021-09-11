Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Мужчину убили в ходе драки в Уральске

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Сентября 2021, 10:18
Мужчину убили в ходе драки в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Свидетелей убийства мужчины ищут полицейские в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в 00:08 11 сентября в полицию поступило анонимное сообщение о драке по улице Назарбаева недалеко от церкви.

«По прибытию на место сотрудниками полиции на улице обнаружен труп неизвестного мужчины 25-30 лет. Позже установлена личность погибшего - гражданин Ш. 1992 года рождения. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к совершению данного особо тяжкого преступления», - сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование начато по статье 106 части 3 УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Свидетелей и очевидцев просят обратиться в Абайский отдел полиции либо позвонить по номеру 102, анонимность гарантируется.


Западно-Казахстанская область   Происшествия   Видео   МВД РК   Регионы Казахстана   Криминал  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане