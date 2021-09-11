Мужчину убили в ходе драки в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Свидетелей убийства мужчины ищут полицейские в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в 00:08 11 сентября в полицию поступило анонимное сообщение о драке по улице Назарбаева недалеко от церкви.

«По прибытию на место сотрудниками полиции на улице обнаружен труп неизвестного мужчины 25-30 лет. Позже установлена личность погибшего - гражданин Ш. 1992 года рождения. На месте работают сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства происшествия и устанавливают лиц, причастных к совершению данного особо тяжкого преступления», - сообщили в ведомстве.

Досудебное расследование начато по статье 106 части 3 УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Свидетелей и очевидцев просят обратиться в Абайский отдел полиции либо позвонить по номеру 102, анонимность гарантируется.