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Мужчину убили в ходе драки в Уральске: подозреваемый задержан

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Сентября 2021, 22:57
Мужчину убили в ходе драки в Уральске: подозреваемый задержан

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 28-летнего мужчины, тело которого было найдено ночью 11 сентября возле одного из ночных клубов Уральска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ЗКО.

Сотрудники департамента полиции менее чем за сутки установили и задержали подозреваемого в убийстве.

«На поиски участников и свидетелей инцидента сразу же был ориентирован весь личный состав департамента полиции. Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских были установлены все участники инцидента и подозреваемый в совершении данного особо тяжкого преступления, гр. К 1998 г.р. Задержанный дал признательные показания, которые подтвердились во время следственных действии, с выездом на место преступления», – сообщил официальный представитель ДП ЗКО полковник полиции Болатбек Бельгибеков.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.106 ч. 3 УК РК.

Напомним, 11 сентября 2021 года примерно в 00:08 на пульт дежурного поступило анонимное сообщение о групповой драке по проспекту Н. Назарбаева. На место сразу выехал ближайший наряд полиции, по прибытии полицейскими обнаружен труп молодого парня.


Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Происшествия  
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