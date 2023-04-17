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Мужчину столкнули с эскалатора в торговом доме в Караганде

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Апреля 2023, 21:55
Мужчину столкнули с эскалатора в торговом доме в Караганде Кадр из видео

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Мужчину, пнувшего в спину спускавшегося на эскалаторе в торговом доме 25-летнего карагандинца, поместили в психдиспансер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Инцидент произошел в торговом доме «Сити Мол» в Караганде.

По факту нанесения телесных повреждений 25-летнему жителю города Караганды зарегистрировано уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РК.

Сотрудниками полиции установлен 31-летний мужчина, который в неадекватном состоянии помещён в психоневрологический диспансер.


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