Мужчину спасли во время пожара в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее во время пожара в многоквартирном доме был спасен мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В УЧС сообщили, что вечером 26 мая на пульт службы «101» поступила информация о пожаре по улице Рыскулова. Буквально уже через пару минут к месту пожара прибыли спасатели ПЧ-11.

По прибытию из дверных и оконных щелей шел густой черный дым, а металлическая дверь в квартиру была закрыта. На окнах также были установлены металлические решетки, было решено пробираться в квартиру через окно, сорвав решетки. В ходе разведки установили, что в квартире горят мебель, личные вещи и постельные принадлежности на площади 4 кв.метров.

«В квартире был обнаружен и спасен мужчина, 1980 года рождения. Спасателям пришлось пострадавшего выносить через окно. Вытащив пострадавшего на свежий воздух, спасатели оказали первую медицинскую помощь, путем подачи кислорода через аппарат. Пострадавший с отравлением угарным газом средней степени был передан медикам службы «103» и госпитализирован в БСМП», - пояснили в УЧС.

Причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Всего в тушении возгорания было задействовано 11 человек личного состава ПЧ-11 и 3 единицы техники.

Отметим, что за прошедшие сутки поступило 33 сообщения о возгораниях сухой травы и мусора на открытых территориях.





Фото: УЧС г. Семея