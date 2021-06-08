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    09:44, 08 Июнь 2021 | GMT +6

    Мужчину спасли при пожаре в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - При пожаре огнеборцы Усть-Каменогорска эвакуировали 4 жителя, один из них ребенок, и спасли мужчину. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «По улице Б. Гагарина произошел пожар. На момент прибытия спасателей было установлено, что в спальном помещении двухкомнатной квартиры, расположенной на четвёртом этаже девятиэтажки, горели постельные принадлежности на площади 0,5 кв.м. Пожарными в целях безопасности было эвакуировано 4 жителя, 1 из них ребенок. В ходе разведки звеном газодымозащитной службы из задымленной квартиры спасен мужчина 1972 года рождения. Сотрудниками ЦМК он был доставлен в 1-ю городскую больницу. После осмотра медперсоналом госпитализация не потребовалась», - сообщили в ДЧС.

    Как отметили в ведомстве, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем в нетрезвом виде, совершенное владельцем квартиры.

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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