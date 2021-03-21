Мужчину спасли от суицида в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские спасли жителя поселка Окжетпес от суицида, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В дежурную часть пункта отдела полиции поселка Бурабай Бурабайского района 20 марта в 11:21 поступило телефонное сообщение о том, что в поселке Окжетпес с крыши дома пытается спрыгнуть мужчина.

«На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники роты патрульной полиции экипажа «Аскер-1» младший лейтенант полиции Тлеубек Копешов и сержант полиции Ерик Серали. Уже через три минуты после поступившего сообщения прибывшие сотрудники роты патрульной полиции установили, что молодой человек сидел на краю карниза», - отметили в ведомстве.

Для полицейских главным было отговорить парня от необдуманного шага. Пока младший лейтенант полиции Тлеубек Копешов вел беседу с парнем, отвлекая его внимание, сержант полиции Ерик Серали с близким родственником парня поднялись на крышу 5 этажа дома. Инспектор подошел на близкое расстояние к карнизу и, резко схватив за руку молодого человека, оттянул его назад.

Полицейским парень признался, что на отчаянный шаг он решился из-за проблем в семье, которые ему сложно преодолеть самостоятельно.

«Каждая смена для нас – испытание на прочность. Я с ним разговаривал минуты 2-3, наверное, но в тот момент для меня каждая секунда казалась бесконечной. Когда на твоих глазах такое происходит, ты не можешь оставаться абсолютно хладнокровным и не принимать ситуацию близко к сердцу. К такому привыкнуть невозможно», - отметил младший лейтенант полиции Тлеубек Копешов.

Как добавили в ведомстве, теперь психологи выясняют, что стало действительной причиной попытки суицида.