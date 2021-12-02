Мужчину спасли от прыжка с прожекторной вышки в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Транспортный полицейский предотвратил суицид в Атырау. Об этом рассказал начальник Департамента полиции на транспорте МВД РК Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

«Инцидент произошел 1 декабря т.г. около 15.00 часов. На территории депо неизвестный мужчина пытался спрыгнуть с прожекторной вышки высотой примерно с пятиэтажное здание. Дознаватель транспортной полиции Бексултан Жумадинов вместе с инструктором-машинистом локомотивного депо, который и сообщил о происшествии, оказались на месте одними из первых. Бексултан Жумадинов незамедлительно вместе с машинистом депо поднялись на вышку и стали беседовать с отчаявшимся мужчиной», - говорит Бекиев.

Лейтенанту полиции Бексултану Жумадинову удалось убедить его не совершать необдуманные действия.

Как рассказал сам Бексултан, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он сказал, что выпил спиртного и решил совершить самоубийство в силу жизненных обстоятельств.

– Мы поговорили с ним. Он сказал, что хочет пить, я принес ему воды. Когда он немного успокоился, помогли ему аккуратно спуститься и привели в комнату полиции, - сообщил дознаватель транспортной полиции.

По словам главы ведомства, полицейские практически сразу установили личность 38-летнего жителя г. Атырау, провели с ним профилактическую беседу и после осмотра медиками отпустили домой. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, он находится со своей семьей.

Как отметили полицейские, во время переговоров инструктор-машинист локомотивного депо Сагындык Бекмагамбетов оказал помощь полицейскому. Вместе им удалось предотвратить суицид.

«В органах внутренних дел лейтенант полиции Б. Жумадинов начал службу с 2014 года в Линейном отделе полиции на станции Атырау в должности патрульного полицейского. Он ответственный, исполнительный и хорошо знает свою работу. Руководство Департамента за проявленные мужество и героизм при спасении человека приняло решение поощрить Бексултана Жумадинова», - резюмировал генерал-майор полиции.