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Мужчину спасли на Бухтарминском водохранилище
13 Августа 2022 21:39

Мужчину спасли на Бухтарминском водохранилище

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Мужчина решил спасти ребенка, который уплыл далеко от берега, но ему внезапно стало плохо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«В районе Самар во время патрулирования сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО пришли на помощь мужчине 1982 года рождения. Мужчина начал тонуть, когда помогал ребенку, уплывшему далеко от берега на матраце. Вдруг ему стало плохо. Первыми на помощь подоспели очевидцы, вытащили его из воды, а затем спасатели оказали необходимую помощь», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в области действует штормовое предупреждение.


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