Мужчину спасли из огня пожарные в Семее

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – В Семее при пожаре спасли мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС сообщили, что 7 февраля около 21.00 часов вечера на пульт диспетчера противопожарной службы поступило сообщение, о том, что в поселке Восточном произошел пожар в жилом доме. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели, которые проведя разведку, установили, что в гостиной комнате горел палас и линолеум.

«Созданным звеном газодымозащитной службы ПЧ-41 внутри сильно задымленного дома был обнаружен мужчина, 1974 года рождения. Спасатели эвакуировали пострадавшего из горящего помещения и передали врачам скорой помощи», - пояснили в ДЧС ВКО.

Огнеборцы в течение считанных минут ликвидировали загорание на общей площади 1 кв.м. Предварительная версия случившегося – поджог. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

ДЧС ВКО напоминает, что в целях предупреждения пожаров в жилье, необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. В частности, никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные «соучастники» пожара, а также не курите на балконе и не бросайте окурки вниз. При этом никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.