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    21:21, 03 Май 2021 | GMT +6

    Мужчину спасли из горящего дома в Темиртау

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау во время патрулирования города сотрудники войскового наряда спасли из горящей квартиры 38-летнего мужчину и эвакуировали из подъезда 25 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    2 мая в 22:05, находясь на маршруте патрулирования, начальник войскового наряда рядовой Калбек Рыспек и патрульные рядовые Алламбай Аслан и Мустахим Куандык заметили возгорание 4 этажа жилого дома по улице Блюхера города Темиртау.

    Доложив об этом дежурному по войсковым нарядам и информационному посту, гвардейцы вызвали пожарную бригаду на место пожара.

    «До прибытия сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям города Темиртау, стражи порядка решительными и умелыми действиями вытащили из горящей квартиры мужчину 1982 года рождения. Было эвакуировано 25 жильцов подъезда в безопасное место. Войсковой наряд до приезда сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям организовал оцепление дома», - сообщили в пресс-службе РгК «Орталық».


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
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