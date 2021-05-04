Мужчину спасли из горящего дома в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау во время патрулирования города сотрудники войскового наряда спасли из горящей квартиры 38-летнего мужчину и эвакуировали из подъезда 25 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

2 мая в 22:05, находясь на маршруте патрулирования, начальник войскового наряда рядовой Калбек Рыспек и патрульные рядовые Алламбай Аслан и Мустахим Куандык заметили возгорание 4 этажа жилого дома по улице Блюхера города Темиртау.

Доложив об этом дежурному по войсковым нарядам и информационному посту, гвардейцы вызвали пожарную бригаду на место пожара.

«До прибытия сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям города Темиртау, стражи порядка решительными и умелыми действиями вытащили из горящей квартиры мужчину 1982 года рождения. Было эвакуировано 25 жильцов подъезда в безопасное место. Войсковой наряд до приезда сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям организовал оцепление дома», - сообщили в пресс-службе РгК «Орталық».