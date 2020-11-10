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Мужчину спасли из горящего дома сотрудники ДЧС в Алматинской области

10 Ноября 2020 18:23
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Мужчину спасли из горящего дома сотрудники ДЧС в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН.КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сотрудникам местного ДЧС удалось спасти мужчину из пожара, возникшего в жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как пояснили в пресс-службе ведомства, пожар произошел в одном из жилых домов Талдыкоргана.

На пульт дежурной связи ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане загорелась кровля жилого дома. На место вызова незамедлительно выехали противопожарные подразделения. По прибытии на место вызова было установлено, что горит двухквартирный жилой дом.

В ходе тушения пожара сотрудники ДЧС спасли из одной квартиры хозяина дома, мужчину 1957 года рождения, состояние его стабильное. Также в ходе тушения пожара из горящего дома были вынесены два газовых баллона (емкостью 27 литров), проинформировали в пресс-службе.

Для борьбы с огнем были задействованы около десяти человек и три единицы спецтехники. ДЧС Алматинской области просит граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности.


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#Алматинская область   #Происшествия  
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Автор:

Хасан Еспанов

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