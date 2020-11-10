Мужчину спасли из горящего дома сотрудники ДЧС в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН.КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сотрудникам местного ДЧС удалось спасти мужчину из пожара, возникшего в жилом доме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как пояснили в пресс-службе ведомства, пожар произошел в одном из жилых домов Талдыкоргана.
На пульт дежурной связи ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Талдыкоргане загорелась кровля жилого дома. На место вызова незамедлительно выехали противопожарные подразделения. По прибытии на место вызова было установлено, что горит двухквартирный жилой дом.
В ходе тушения пожара сотрудники ДЧС спасли из одной квартиры хозяина дома, мужчину 1957 года рождения, состояние его стабильное. Также в ходе тушения пожара из горящего дома были вынесены два газовых баллона (емкостью 27 литров), проинформировали в пресс-службе.
Для борьбы с огнем были задействованы около десяти человек и три единицы спецтехники. ДЧС Алматинской области просит граждан не пренебрегать правилами пожарной безопасности.
- Два человека погибли в пожарах за сутки в Караганде
- Из-за сильного ветра бетонный столб упал на автомобиль в Семее
- 30 человек эвакуированы при пожаре в пятиэтажке в Аркалыке
- Склад в ТРЦ «Достык Плаза» загорелся в Алматы
- Серийные скотокрады задержаны в Алматинской области
- Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана