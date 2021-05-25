Мужчину со 100-процентным поражением легких вылечили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вылечившийся от тяжелой формы коронавируса житель Тараза советует всем вакцинироваться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения Жамбылской области, 60-летний житель Тараза в тяжелом состоянии поступил в инфекционную структуру городской многопрофильной больницы. Как рассказали родственники, он пытался самостоятельно вылечить заболевание, имевшее симптомы гриппа. Но когда болезнь обострилась, и дыхание стало затрудненным, он срочно приехал в городскую многопрофильную больницу.

«В приемном отделении поступившему пациенту проверили анализы крови и провели компьютерную томографию. В результате было выявлено 100-процентное поражение легких, и больного госпитализировали в реанимацию. В течение двух недель врачи провели комплексное лечение и вывели пациента из критического состояния, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Как только больной начал дышать самостоятельно, его перевели в общее отделение. Восстановительное лечение пораженных легких продолжалось 60 дней», - рассказали в медицинском ведомстве.

«Я не мог прийти в себя, лежа с дыхательным аппаратом. Огромное спасибо всем врачам, медсестрам и санитаркам, они вернули меня к жизни. Я советую всем вакцинироваться, чтобы не подвергать себя серьезной опасности», – говорит мужчина.

За ходом ежедневного лечения следил заведующий больницей - опытный квалифицированный врач Ербол Сагындыков. Благодаря эффективному лечению и правильному подходу врачей, мужчина полностью выздоровел и вернулся домой, отметили в пресс-службе управления здравоохранения Жамбылской области.

Напомним, на днях из Таласской центральной районной больницы выписали выздоровевшего от тяжелой формы коронавируса 68-летнего пациента. Житель села Учарал три дня боролся с болезнью в домашних условиях, после чего на машине скорой помощи был доставлен в больницу с высокой температурой и затрудненным дыханием. Компьютерная томография выявила поражение легких на 50%, был поставлен диагноз «двусторонняя полисегментарная пневмония». Отягощал течение болезни букет сопутствующих заболеваний. Благодаря своевременной помощи врачей, пациент полностью оправился от болезни в течение 15 дней. При этом врачи отметили победный настрой самого пациента, что помогло успешному излечению