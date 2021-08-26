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Мужчину сняли с карниза восьмого этажа в Нур-Султане

26 Августа 2021 10:18
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Мужчину сняли с карниза восьмого этажа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли 23-летнего астанчанина, забравшегося на карниз восьмого этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Инцидент произошел 25 августа. В 14.35 часов на канал «102» поступило сообщение о том, что на карнизе восьмого этажа стоит мужчина и может сорваться вниз.

На место в течение трех минут прибыл наряд Полка патрульной полиции ДП города Нур-Султан в составе Асана Команова и Жасулана Кыздарбека.
«Для предотвращения возможной трагедии полицейские решили попасть в квартиру через балкон соседей этажом ниже. Войдя в квартиру, Асан Команов пытался уговорами убедить мужчину зайти в комнату, а напарник тем временем контролировал ситуацию снизу. Но мужчина не реагировал на просьбу стражей порядка. Тогда полицейский решил отвлечь его разговорами, располагая к себе, в этот момент прибыл напарник. Когда мужчина немного забылся, полицейские схватили его за ноги и затащили в квартиру. Таким образом сотрудники полиции спасли жителя города от опрометчивого поступка», - рассказали в пресс-службе департамента полции.

Выяснилось, что 23-летний молодой человек поругался со своей сожительницей, которая закрыла его в квартире и ушла. Выпив для храбрости спиртного, парень решил выбраться на улицу через балкон восьмого этажа. Стражи порядка провели профилактическую беседу с молодым человеком.

В полиции отметили, что на счету Асана Команова это не первый отважный поступок. Ранее он помог трехлетнему ребенку, которого укусила собака. Отец ребенка на дороге обратился к полицейскому с просьбой сопроводить его машину с малышом, который истекал кровью, до больницы. Также Асану Команову с коллегой Абзалом Жолмаховым удалось обезоружить пьяного дебошира, который размахивал на улице ножом.



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#Нур-Султан   #Происшествия  
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