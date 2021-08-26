Мужчину сняли с карниза восьмого этажа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли 23-летнего астанчанина, забравшегося на карниз восьмого этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 25 августа. В 14.35 часов на канал «102» поступило сообщение о том, что на карнизе восьмого этажа стоит мужчина и может сорваться вниз.

На место в течение трех минут прибыл наряд Полка патрульной полиции ДП города Нур-Султан в составе Асана Команова и Жасулана Кыздарбека.