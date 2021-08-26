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Мужчину сняли с карниза восьмого этажа в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли 23-летнего астанчанина, забравшегося на карниз восьмого этажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Инцидент произошел 25 августа. В 14.35 часов на канал «102» поступило сообщение о том, что на карнизе восьмого этажа стоит мужчина и может сорваться вниз.
Выяснилось, что 23-летний молодой человек поругался со своей сожительницей, которая закрыла его в квартире и ушла. Выпив для храбрости спиртного, парень решил выбраться на улицу через балкон восьмого этажа. Стражи порядка провели профилактическую беседу с молодым человеком.
В полиции отметили, что на счету Асана Команова это не первый отважный поступок. Ранее он помог трехлетнему ребенку, которого укусила собака. Отец ребенка на дороге обратился к полицейскому с просьбой сопроводить его машину с малышом, который истекал кровью, до больницы. Также Асану Команову с коллегой Абзалом Жолмаховым удалось обезоружить пьяного дебошира, который размахивал на улице ножом.
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