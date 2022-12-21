Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Мужчину сбили насмерть на пешеходном переходе в Атырау

21 Декабря 2022, 16:22
Мужчину сбили насмерть на пешеходном переходе в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на пешеходном переходе в ДТП погиб мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошел прошлой ночью. В микрорайоне Жулдыз около одного из супермаркетов автомобиль марки ВАЗ 21101 сбил пешехода 1993 года рождения. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

«Подозреваемый установлен, проводятся следственные действия. По данному факту департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК»,- сообщили в пресс-службе ведомства.


Новости по теме
Продлен срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы
В пожаре погиб шестилетний ребенок в Павлодаре
Рабочий скончался на шахте в Актюбинской области
Теги:
Читайте также
Продлен срок содержания под стражей Арыстанбека Мухамедиулы
Генеральный прокурор поручил объективно расследовать дело журналиста Михаила Козачкова
В пожаре погиб шестилетний ребенок в Павлодаре
Рабочий погиб на Аксуском заводе ферросплавов
Какие нарушения в подготовке к отопительному сезону в Казахстане выявила комиссия
Дело по факту убийства новорожденного завели в Актобе
Рабочий скончался на шахте в Актюбинской области
Бросившую новорожденного ребенка мать нашли в Актобе
Новости партнеров
Популярное
1 Льготы предусмотрят в новом Налоговом кодексе
2 Книга Леонида Млечина о событиях Кантара презентована в Москве
3 В РК не предоставили декларацию о доходах и имуществе за 2021 год 29 тысяч человек
4 Культурными мероприятиями в рамках Года детей охвачено более миллиона детей
5 Михаила Козачкова арестовали на два месяца

Лента новостей