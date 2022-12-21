Мужчину сбили насмерть на пешеходном переходе в Атырау

21 Декабря 2022, 16:22

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау на пешеходном переходе в ДТП погиб мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошел прошлой ночью. В микрорайоне Жулдыз около одного из супермаркетов автомобиль марки ВАЗ 21101 сбил пешехода 1993 года рождения. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

«Подозреваемый установлен, проводятся следственные действия. По данному факту департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК РК»,- сообщили в пресс-службе ведомства.