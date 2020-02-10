Мужчину сбили на пешеходном переходе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске на пешеходном переходе автомобиль сбил 22-летнего парня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Интернациональной, в районе 6-й школы, в первой половине дня.

«Водитель автомашины «Toyota-Chaser» совершил наезд на пешехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в областную больницу. По данному факту собирается материал», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

В пресс-службе управления здравоохранения проинформировали, что молодой человек находится в отделении нейрохирургии областной больницы. Врачи уже провели полное обследование. В результате ДТП парень получил ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, линейный перелом левой височной кости. Состояние его оценивается как средней степени тяжести.