Мужчину сбил легковой автомобиль на дороге в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 46-летний мужчина скончался в результате наезда легкового автомобиля в Павлодаре, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

46-летнего мужчину сбил легковой автомобиль в Павлодаре. Известно, что водитель авто превысил допустимую скорость движения.

«3 декабря в 04:35, напротив дома 35 по улице Академика Сатпаева в городе Павлодар 30-летний водитель автомашины марки «Opel Astra», не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на пешехода 1975 года рождения, который сидел на проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался в больнице», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В правоохранительных органах отметили, что автомобиль водворён на специализированную штрафную стоянку. Проводится проверка случившегося.

Напомним, недавно на республиканской трассе «Павлодар-Кызылорда» возле поселка Шидерты погиб пешеход. Он решил перейти дорогу в неположенном месте в темное время суток и попал под колеса авто.