Мужчину с тяжелым ножевым ранением спасли полицейские Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Карасайском районе Алматинской области полицейские спасли от гибели мужчину, получившего тяжелое ножевое ранение в бедро, передает корреспондент МИА «Казинформ»..

В ходе драки между знакомыми мужчинами, один нанес другому удар ножом в область левого бедра, повредив при этом магистральную бедренную артерию. Получив травматический шок, потерпевший потерял сознание. В ходе патрулирования территории правоохранители оказали пострадавшему экстренную медицинскую помощь и доставили в местную больницу.

Двое 20-летних жителей Карасайского района встретились в селе Коксай. В ходе совместного распития спиртного, между знакомыми произошла ссора. Помирившись они приехали в село Кемертоган, где подозреваемый вспомнив про обиду, вытащил имеющийся у него складной нож и нанёс им удар своему спутнику в область бедра.

«При автопатрулировании обслуживаемого участка инспектора роты патрульной полиции старший лейтенант полиции Мадияр Шетикбаев и лейтенант полиции Мейржан Абдимоминов, бортовой номер 194 увидев драку и упавшего человека, бросились на помощь. Осознавая ценность каждой секунды, стражи порядка оказали пострадавшему грамотную неотложную первую медицинскую помощь. При помощи наложенного жгута остановили хлынувшую из артерии кровь. После чего задержали подозреваемого, и не дожидаясь скорой помощи, доставили раненного в больницу», - пояснил начальник управления полиции Карасайского района майор полиции Болат Тотыбаев.

Со слов главы районной полиции, нож, обнаруженный на месте происшествия, изъят и приобщен к материалам дела в качестве вещественного доказательства. После получения заключений ряда экспертиз, дело направлено на рассмотрение в судебные органы.

Пострадавший, перенеся две сложные операции, пришел в сознание и поблагодарил стражей порядка, за своё спасение.