Мужчину с татуировкой в виде музыкального ключа три года разыскивают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжаются поиски пропавшего без вести в октябре 2017-го года Мереке Дюсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента полиции, М.Дюсенов жил в селе Кайранколь Жамбылского района. 15 октября 2017-го года, около восьми часов вечера, он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Согласно полицейской ориентировке пропавший худощавого телосложения, волосы темные, рост 165-170 см. Был одет в трико черного цвета, черную ветровку, спортивную шапочку с полосками зеленого цвета.

Особой приметой является татуировка в виде музыкального ключа с внутренней стороны правого запястья. Еще одна татуировка в виде иероглифа - на шее с правой стороны.

Всех, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщить по номеру 102.



