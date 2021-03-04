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    15:29, 04 Март 2021 | GMT +6

    Мужчину с татуировкой в виде музыкального ключа три года разыскивают в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжаются поиски пропавшего без вести в октябре 2017-го года Мереке Дюсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента полиции, М.Дюсенов жил в селе Кайранколь Жамбылского района. 15 октября 2017-го года, около восьми часов вечера, он ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение не известно.

    Согласно полицейской ориентировке пропавший худощавого телосложения, волосы темные, рост 165-170 см. Был одет в трико черного цвета, черную ветровку, спортивную шапочку с полосками зеленого цвета.

    Особой приметой является татуировка в виде музыкального ключа с внутренней стороны правого запястья. Еще одна татуировка в виде иероглифа - на шее с правой стороны.

    Всех, обладающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полицейские просят сообщить по номеру 102.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Правоохранительные органы
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