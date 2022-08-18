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Мужчину с ребенком на руках сбил водитель в Костанайской области
18 Августа 2022 16:10

Мужчину с ребенком на руках сбил водитель в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном мужчину с ребенком на руках, переходившего дорогу, сбили на нерегулируемом пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Рудном, по улице Ленина, возле дома №60 18-летний водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2112, состоящей на российском учете, на нерегулируемом пешеходном переходе, не уступил дорогу пешеходу, который держал на руках ребенка. В результате ДТП пешеход и ребенок были доставлены в городскую больницу Рудного с различными телесными повреждениями»,- сообщили в департаменте полиции области.

В отношении водителя возбуждено досудебное производство по ч.1. ст 345 УК РК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека».


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