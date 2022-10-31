Мужчину с оружием задержала полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В социальной сети появилось видео, на котором неизвестные мужчины ходят с оружием в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Тelegram-канал Polisia.kz.

«По факту управлением полиции Алатауского района задержан гражданин, 1997 года рождения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 части 1 УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. После ряда следственных действий будет принято окончательное процессуальное решение», - отметили в полиции Алматы.