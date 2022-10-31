РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:42, 30 Октябрь 2022 | GMT +6

    Мужчину с оружием задержала полиция Алматы

    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -В социальной сети появилось видео, на котором неизвестные мужчины ходят с оружием в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Тelegram-канал Polisia.kz.

    «По факту управлением полиции Алатауского района задержан гражданин, 1997 года рождения. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 части 1 УК РК. Назначена судебно-баллистическая экспертиза. После ряда следственных действий будет принято окончательное процессуальное решение», - отметили в полиции Алматы.

    Теги:
    Алматы МВД РК Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!