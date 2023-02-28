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Мужчину с обрезом задержали в Темиртау

28 Февраля 2023, 14:07
Мужчину с обрезом задержали в Темиртау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужчину, имевшего при себе обрез, задержали в городе Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLICE.KZ.

27 февраля сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Карагандинской области и ДУИС на одной из улиц города они задержали 24-летнего мужчину, который нес рюкзак. Во время осмотра полицейские обнаружили в рюкзаке обрез, изготовленный из охотничьего ружья 16-го калибра. Задержанный пояснил, что он проживает в Караганде, а в Темиртау приехал к знакомому.

По словам мужчины, следуя по городу, в кустах нашел рюкзак. Он открыл его и обнаружил предмет, похожий на обрез, после чего направился в полицию, чтобы сдать находку. Ведется досудебное расследование по ст. 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». По делу назначена баллистическая экспертиза.
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