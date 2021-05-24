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    15:14, 24 Май 2021 | GMT +6

    Мужчину с мешком кабеля задержали в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В городе Лисаковск сотрудник охраны предотвратил попытку кражи кабеля стоимостью почти 300 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

    «17 мая около 5 часов утра на одном из предприятий постовой заметил на объекте постороннего мужчину, который находился рядом с краном. Увидев охранника, мужчина стал убегать, бросив мешок», – рассказали в полиции.

    Об этом сотрудник охраны сообщил мобильной группе. Через 2 минуты на место происшествия прибыли другие сотрудники. Они стали обходить прилегающую территорию. Недалеко охранники заметили мужчину, который прятался в кустарниках.

    «Подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний житель села Октябрьское. Приехавшая на место оперативно-следственная группа обнаружила в мешке срезанные силовые кабели», – пояснили в ведомстве.

    Исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за охранной деятельностью ДП области Абзал Болатов отметил, что частные охранные компании осуществляют безопасность важнейших государственных и частных объектов, предотвращают кражи имущества, обеспечивают техническое оснащение объектов и поддерживают порядок на объектах. И установка средств охранных сигнализаций и видеонаблюдения – один из эффективных средств в предотвращении преступных посягательств.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия
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