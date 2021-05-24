Мужчину с мешком кабеля задержали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В городе Лисаковск сотрудник охраны предотвратил попытку кражи кабеля стоимостью почти 300 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

«17 мая около 5 часов утра на одном из предприятий постовой заметил на объекте постороннего мужчину, который находился рядом с краном. Увидев охранника, мужчина стал убегать, бросив мешок», – рассказали в полиции.

Об этом сотрудник охраны сообщил мобильной группе. Через 2 минуты на место происшествия прибыли другие сотрудники. Они стали обходить прилегающую территорию. Недалеко охранники заметили мужчину, который прятался в кустарниках.

«Подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний житель села Октябрьское. Приехавшая на место оперативно-следственная группа обнаружила в мешке срезанные силовые кабели», – пояснили в ведомстве.

Исполняющий обязанности начальника отдела по контролю за охранной деятельностью ДП области Абзал Болатов отметил, что частные охранные компании осуществляют безопасность важнейших государственных и частных объектов, предотвращают кражи имущества, обеспечивают техническое оснащение объектов и поддерживают порядок на объектах. И установка средств охранных сигнализаций и видеонаблюдения – один из эффективных средств в предотвращении преступных посягательств.