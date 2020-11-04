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Мужчину с марихуаной задержали на санитарном посту в СКО

4 Ноября 2020 21:54
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Мужчину с марихуаной задержали на санитарном посту в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на санитарном посту, остановили водителя «Мерседеса», перевозившего марихуану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 50-летний мужчина с пакетом высушенной марихуаны попался на посту в селе Кирово Тайыншинского района. По его словам, ехал в гости. В пакете перевозил дикорастущую коноплю. Результат судебно-химической экспертизы показал, что содержимое пакета действительно является высушенной марихуаной весом 680 граммов.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Проводятся следственные мероприятия. В отношении задержанного избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

С начала года по области из незаконного оборота изъяли свыше 398 кг различных наркотических веществ, из которых 349 кг – марихуана.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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