Мужчину с инвалидностью оштрафовали на полмиллиона тенге за пьяную езду

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Майском районе полиция выявила 38 правонарушений преимущественно касающихся правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Задержан 57-летний сельчанин, управлявший автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, при этом не имея водительского удостоверения и являясь инвалидом второй степени. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 608 КРКоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения» - Казинформ)», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Мужчина оштрафован на 200 месячных расчётных показателей – 555 600 тенге, отметили в правоохранительных органах.

Во время оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полиция Майского района Павлодарской области выявила 38 правонарушений. «Чаще всего проявляется нарушение правил дорожного движения, - заявил сотрудник полиции Марат Кажибаев. - Почти ежедневно водители пренебрегают правилами дорожного движения».

Кроме того, в пресс-службе департамента полиции рассказали, что сотрудник ювенальной полиции Майского района завёл наблюдательное дело в отношении несовершеннолетней, которая не раз самовольно уходила из дома. «В течение года и с подростком, и с ее родителями будет проводиться профилактическая работа. Также в отношении матери за ненадлежащее исполнение обязанностей возбуждено административное производство по статье 127 КРКоАП («Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних» - Казинформ)», - добавили в ДП.

Материал уже направлен в суд для принятия решения.

