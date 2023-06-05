Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Мужчину с инвалидностью насмерть сбили в Аксу

Редактор:  
Зифа Хабирова
5 Июня 2023, 14:07
Мужчину с инвалидностью насмерть сбили в Аксу Фото: t.me/POLICE_of_KZ

АКСУ. КАЗИНФОРМ - За минувшие выходные в Павлодарской области насмерть сбили двух человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pоlisia.kz.

3 июня в Аксу Павлодарской области по улице М.Маметовой 26-летний водитель автомашины ВАЗ-2108 совершил наезд на 50-летнего пешехода, инвалида 3 группы (глухой), который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте.

4 июня на 97 км автодороги Актогай-Шолаксор, вблизи села Жалаулы, 47-летний водитель Volkswagen Passat, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет. Водитель авто от полученных телесных повреждений скончался на месте.

«По фактам ДТП начаты досудебные расследования по ч. 3 ст. 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Автомашины водворены на специальные штрафные стоянки», - сообщили в полиции.


ДТП   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Узбекистане
Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Узбекистане