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Мужчину с холодным оружием задержали столичные гвардейцы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные гвардейцы трижды отличились в ходе несения службы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
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27 сентября вечером военнослужащие Национальной гвардии ефрейтор Еркесұлтан Оташ совместно с патрульными рядовыми Шухрат Теип и Тимуром Буртубаевым, передвигаясь по маршруту патрулирования по улице Уалиханова, нашли женскую сумочку. В целях установления владелицы находки был произведен осмотр сумки, где были обнаружены денежные средства и банковские карты. Доложив о находке начальнику патрульной группы, гвардейцы передали сумочку сотрудникам полиции для передачи ее хозяйке.
В этот же день другой войсковой наряд гвардейцев в составе ефрейтора Арнура Молдаша совместно с патрульными рядовыми Мади Мухамеджановым и Жандосом Шаудирбаевым задержал гражданина А., у которого было обнаружено и изъято холодное оружие. В целях выяснения обстоятельств он был доставлен в органы внутренних дел.
Еще один патруль военнослужащих Нацгвардии в составе рядовых Кадыма Алиева, Руслана Зайнулдинова и Ерзамата Егизбекова, передвигаясь по улице Биржан сала, задержали гражданина, который был в розыске как без вести пропавший. Он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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