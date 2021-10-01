Мужчину с гашишом задержали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В результате проведения спецоперации «Заклад» на территории Акмолинской области за хранение гашиша в особо крупном размере задержан 43-летний безработный, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлено, что мужчина занимается незаконным сбытом наркотического средства «гашиш». Во время обыска съемной квартиры обнаружен и изъят 21 сверток с гашишем общим весом 214,86 грамм. В отношении задержанного ведется досудебное расследование по ст. 296 ч.4 УК РК (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере)», - сообщил в Facebook начальник департамента полиции Акмолинской области, генерал Арманбек Баймурзин.

По его словам, в текущем году это уже шестой факт хранения наркотических средств в особо крупном размере. Всего с начала текущего года из незаконного оборота изъято более 31 кг различных наркотических средств, в том числе более 17 килограмм гашиша, почти полтора килограмма героина, более 550 грамм синтетических наркотиков, 505 грамм мака снотворного (130 кустов), а также 150 кустов растения рода конопля (более 60 кг).