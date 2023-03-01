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Мужчину с древней мумией в сумке-холодильнике задержали в Перу

1 Марта 2023, 21:41
Мужчину с древней мумией в сумке-холодильнике задержали в Перу Фото: Reuters

ЛИМА. КАЗИНФОРМ - Неожиданное открытие при обыске пьяного доставщика еды сделала полиция Перу на археологических раскопках в Пуно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

В сумке-холодильнике курьера полицейские обнаружили древнюю мумию. Задержанный рассказал, что делит свою комнату с мумией и считает ее своей духовной подругой. По его словам, он положил останки в сумку-холодильник, чтобы показать их своим друзьям. Он держал мумию, которую ласково называл «Хуанита», в ящике в своей комнате рядом с телевизором. Задержанный добавил, что мумия принадлежала его отцу, не уточнив, как останки попали во владение последнего.

Эксперты заявили, что мумии должно быть от 600 до 800 лет и что тело принадлежало взрослому мужчине, а не женщине, как думал доставщик еды. На момент смерти мумифицированному мужчине было более 45 лет, а его рост составлял 1,51 метров.

Мумия, скорчившаяся в позе эмбриона, была обернута бинтами, что типично для многих доиспанских захоронений в этом районе. Мумификация практиковалась в различных культурах на территории нынешнего Перу до прибытия испанских конкистадоров. Некоторые мумии были захоронены, а другие выносились на улицу и выставлялись напоказ на фестивалях.

Полиция конфисковала мумию в сумке-холодильнике и передала ее министерству культуры Перу.

Курьера и двух его друзей в возрасте от 23 до 26 лет задержали. Они находятся под следствием на предмет возможных преступлений против культурного наследия Перу.


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