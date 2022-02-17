Мужчину с болезнью Паркинсона прооперировали за счет ОСМС в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральной клинической больнице Алматы впервые за счет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) прооперировали больного болезнью Паркинсона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления здравоохранения города Алматы, на базе больницы открыт центр хирургического лечения болезни Паркинсона. Здесь лечатся пациенты с этой болезнью.

Операцию проводит опытный нейрохирург, кандидат медицинских наук Чингиз Шашкин, специализирующийся на вмешательствах по имплантации нейростимуляторов в голову и спинной мозг.

«Конечно, даже если операция не позволяет полностью выздороветь, она значительно улучшает качество жизни таких пациентов, потому что их мышцы не работают. Для этого мы посылаем в мозг пациента тонкие электроды, которые соединяются с нейростимуляторами, которые затем имплантируются под грудную клетку, под кожу. Первому пациенту, оперированному по бесплатной квоте в Алматы, 70 лет, он 8 лет страдал от этой болезни. Всего в Казахстане 30 тысяч таких больных, в основном это пожилые люди, но у меня был и 25-летний пациент», - рассказал врач.

По его словам, первая операция по внедрению биостимулятора в мире была проведена в 1987 году, сейчас метод нейростимуляции успешно применяется в США, Европе, Азии. Впервые в Казахстане он был применен в 2013 году, но до сих пор операция проводилась только в столице и Караганде.

«Открытие центра хирургического лечения болезни Паркинсона на базе Центральной клинической больницы является правильным решением, так как на юге страны проживает 62% населения, у них нет возможности получить бесплатное лечение в своих регионах. Сама операция стоит дорого, теперь эта операция будет проводиться в центральной больнице по квоте. Только в этом году мы планируем установить 50 стимуляторов», - говорит Чингиз Шашкин.

В качестве профилактики болезни Паркинсона первый функциональный нейрохирург Казахстана Чингиз Шашкин посоветовал вести здоровый образ жизни, больше двигаться, правильно питаться, заниматься хобби.

Напомним, на какую медицинскую помощь могут рассчитывать казахстанцы в перечне по системе ОСМС можно прочесть здесь.