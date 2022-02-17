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Мужчину с болезнью Паркинсона прооперировали за счет ОСМС в Алматы

17 Февраля 2022 20:23
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Мужчину с болезнью Паркинсона прооперировали за счет ОСМС в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Центральной клинической больнице Алматы впервые за счет обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) прооперировали больного болезнью Паркинсона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления здравоохранения города Алматы, на базе больницы открыт центр хирургического лечения болезни Паркинсона. Здесь лечатся пациенты с этой болезнью.

Операцию проводит опытный нейрохирург, кандидат медицинских наук Чингиз Шашкин, специализирующийся на вмешательствах по имплантации нейростимуляторов в голову и спинной мозг.

«Конечно, даже если операция не позволяет полностью выздороветь, она значительно улучшает качество жизни таких пациентов, потому что их мышцы не работают. Для этого мы посылаем в мозг пациента тонкие электроды, которые соединяются с нейростимуляторами, которые затем имплантируются под грудную клетку, под кожу. Первому пациенту, оперированному по бесплатной квоте в Алматы, 70 лет, он 8 лет страдал от этой болезни. Всего в Казахстане 30 тысяч таких больных, в основном это пожилые люди, но у меня был и 25-летний пациент», - рассказал врач.

По его словам, первая операция по внедрению биостимулятора в мире была проведена в 1987 году, сейчас метод нейростимуляции успешно применяется в США, Европе, Азии. Впервые в Казахстане он был применен в 2013 году, но до сих пор операция проводилась только в столице и Караганде.

«Открытие центра хирургического лечения болезни Паркинсона на базе Центральной клинической больницы является правильным решением, так как на юге страны проживает 62% населения, у них нет возможности получить бесплатное лечение в своих регионах. Сама операция стоит дорого, теперь эта операция будет проводиться в центральной больнице по квоте. Только в этом году мы планируем установить 50 стимуляторов», - говорит Чингиз Шашкин.

В качестве профилактики болезни Паркинсона первый функциональный нейрохирург Казахстана Чингиз Шашкин посоветовал вести здоровый образ жизни, больше двигаться, правильно питаться, заниматься хобби.

Напомним, на какую медицинскую помощь могут рассчитывать казахстанцы в перечне по системе ОСМС можно прочесть здесь.


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#Алматы   #Страхование   #Здравоохранение   #Общество   #Медстрахование   #Врачи  
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Автор:

Гульзат Сахова

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