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    13:33, 15 Март 2021 | GMT +6

    Мужчину с боевыми патронами задержали в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы гвардейцы задержали мужчину с боевыми патронами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Оңтүстік».

    Инцидент произошел в минувшие выходные 14 марта в Алматы. Войсковой наряд воинской части 5571 Национальной гвардии, находясь на маршруте патрулирования по охране общественного порядка и безопасности на пересечении улиц Ауэзова – Бухар-Жырау, заметил подозрительного мужчину.

    Дежурный по войсковым нарядам капитан Жаслан Билялов также заметил, что мужчина был в нетрезвом состоянии и вел себя подозрительно.

    «Я приехал на маршрут для проверки службы, где заметил мужчину, который на первый взгляд заходил в подъезд жилого дома. По какой-то причине он долгое время стоял около дома и не мог туда попасть. После того, как мы начали к нему подходить, мужчина начал уходить в другую сторону. Догнав, мы остановили его и потребовали предъявить документы. В ответ гражданин начал хвастаться, что у него дома имеется оружие и боеприпасы», - рассказал Ж.Билялов.

    Мужчина был задержан. При наружном досмотре у него обнаружили боевые патроны калибра 5,45 мм в количестве 3 штук, калибра 9 мм - 4 штуки.

    На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Бостандыкского района для дальнейшего разбирательства. Задержанный оказался 47-летним жителем города Алматы.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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