Мужчину с боевыми патронами задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы гвардейцы задержали мужчину с боевыми патронами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Оңтүстік».

Инцидент произошел в минувшие выходные 14 марта в Алматы. Войсковой наряд воинской части 5571 Национальной гвардии, находясь на маршруте патрулирования по охране общественного порядка и безопасности на пересечении улиц Ауэзова – Бухар-Жырау, заметил подозрительного мужчину.

Дежурный по войсковым нарядам капитан Жаслан Билялов также заметил, что мужчина был в нетрезвом состоянии и вел себя подозрительно.

«Я приехал на маршрут для проверки службы, где заметил мужчину, который на первый взгляд заходил в подъезд жилого дома. По какой-то причине он долгое время стоял около дома и не мог туда попасть. После того, как мы начали к нему подходить, мужчина начал уходить в другую сторону. Догнав, мы остановили его и потребовали предъявить документы. В ответ гражданин начал хвастаться, что у него дома имеется оружие и боеприпасы», - рассказал Ж.Билялов.

Мужчина был задержан. При наружном досмотре у него обнаружили боевые патроны калибра 5,45 мм в количестве 3 штук, калибра 9 мм - 4 штуки.

На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа управления полиции Бостандыкского района для дальнейшего разбирательства. Задержанный оказался 47-летним жителем города Алматы.