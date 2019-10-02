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Мужчину, помогавшего в раскрытии похищения ребенка, наградили в Караганде

2 Октября 2019 14:13
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Мужчину, помогавшего в раскрытии похищения ребенка, наградили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Наручные часы с символикой МВД вручили общественным помощникам в депаратаменте полиции Карагандинской области. Среди них - мужчина, оказавший помощь в раскрытии нашумевшего преступления по похищению и убийстве 3-летнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы полиции, имеется немало примеров, когда граждане проявляют активную гражданскую позицию, следуя поручению Главы государства, способствуют формированию в обществе принципа «Нулевой терпимости» ко всем видам правонарушений и в тесном взаимодействии с полицией проводят работу по профилактике и раскрытию преступлений. Руководством департамента было принято решение один из таких примеров озвучить и выразить огромную благодарность гражданам за их вклад в вопросах противодействия преступности. Наручными часами с символикой МВД, грамотами и благодарственным письмом были отмечены и поощрены пятеро граждан за участие в раскрытии резонансного преступления, активную гражданскую позицию и проявленную бдительность, а также участие в охране общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, способствующих предупреждению и пресечению преступлений.

«В последнее время немалый вклад в охрану правопорядка вносят общественные помощники. За последние годы в нашем городе накоплен достаточный опыт работы помощников полиции, свидетельствующий о том, насколько важной является роль граждан в охране общественного порядка. Люди с высоким гражданским самосознанием оказывают неоценимую помощь в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. Когда-то это были народные дружины, а сейчас общественные формирования. Благодаря деятельности общественных помощников сотрудникам полиции намного легче вести борьбу с правонарушителями, они вносят большой вклад в обеспечение общественного порядка и предупреждение правонарушений», - отметил главный полицейский области Ерлан Файзуллин.


Стоит отметить, что в настоящее время в Карагандинской области создано свыше 144 общественных формирований численностью более 1,5 тысячи человек.

В городе Балхаше при содействии акимата созданы добровольные народные дружины на базе НПО «Боевое братство», состоящих из воинов-интернационалистов. Ими совместно с полицейскими ДПП осуществляется патрулирование в составе 1 полицейского и 1 общественного помощника.

Аналогичная работа проводится в городах Караганда и Жезказган, где по графику на охрану общественного порядка задействованы более 100 представителей органов образования и иных ведомств.

В сельской местности содействие в борьбе с кражами скота оказывают отряды «Сакшы» - 34 отряда численностью 173 человек.

В настоящее время по области подобрано 327 общественных помощников, с которыми постоянно участковыми инспекторами полиции проводится определенная работа по профилактике правонарушении и преступлений. Также создано 7 студенческих отрядов численностью 201 студентов. Члены студенческих отрядов совместно с участковыми инспекторами полиции осуществляют охрану общественного порядка на территории вузов, в учебных корпусах и общежитиях.



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Ключевые слова: Карагандинская область, Борьба с преступностью,
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Агата Мухамеджанова

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