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    10:19, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мужчину похитили из такси в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция расследует похищение человека группой лиц по предварительному сговору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «25 октября, в 19.50, в полицию города Павлодар поступило сообщение от водителя такси о том, что его пассажира трое неизвестных парней посадили в другую машину и увезли», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

    Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что похитители, посадив в автомобиль «Лада Приора» 21-летнего жителя города Павлодар, скрылись в неизвестном направлении. По описанию водителя такси стражи порядка составили ориентировку. Сразу ввели план «Перехват», ориентировали личный состав региона и департаменты полиции близлежащих областей.

    «В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий около 01.20 26 октября вблизи села Молодежное Карагандинской области подозреваемая автомашина была задержана сотрудниками полиции Павлодарской и Карагандинской областей», - заявил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

    Похищенный человек найден, он был в этом автомобиле.

    В региональном полицейском ведомстве добавили, что задержаны четверо подозреваемых, молодые люди 2000 - 2001 годов рождения. Машина водворена на специальную штрафную стоянку.

    «По данному факту проводится досудебное расследование по статье 125 части 2 пункта 1 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» - корр.) УК Республики Казахстан. Обстоятельства и причины совершения устанавливаются», - отметили в ДП.


    Теги:
    Криминал Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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