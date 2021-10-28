Мужчину похитили из такси в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция расследует похищение человека группой лиц по предварительному сговору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 октября, в 19.50, в полицию города Павлодар поступило сообщение от водителя такси о том, что его пассажира трое неизвестных парней посадили в другую машину и увезли», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что похитители, посадив в автомобиль «Лада Приора» 21-летнего жителя города Павлодар, скрылись в неизвестном направлении. По описанию водителя такси стражи порядка составили ориентировку. Сразу ввели план «Перехват», ориентировали личный состав региона и департаменты полиции близлежащих областей.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий около 01.20 26 октября вблизи села Молодежное Карагандинской области подозреваемая автомашина была задержана сотрудниками полиции Павлодарской и Карагандинской областей», - заявил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.

Похищенный человек найден, он был в этом автомобиле.

В региональном полицейском ведомстве добавили, что задержаны четверо подозреваемых, молодые люди 2000 - 2001 годов рождения. Машина водворена на специальную штрафную стоянку.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 125 части 2 пункта 1 («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» - корр.) УК Республики Казахстан. Обстоятельства и причины совершения устанавливаются», - отметили в ДП.