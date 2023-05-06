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Мужчину от прыжка с моста спасли полицейские Астаны

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Мая 2023, 16:42
Мужчину от прыжка с моста спасли полицейские Астаны Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На канал 102 поступил вызов от очевидцев о том, что с моста по улице Янушкевича в Астане намеревается спрыгнуть мужчина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В это время неподалеку несли службу патрульные полицейские, которые оперативно прибыли на место. В это время мужчина уже находился на перилах моста, свесив вниз ноги.

Сотрудник полиции Сергазы Баянбаев, подбежав и резко обхватив мужчину, вытянул его из опасной зоны. Но мужчина вел себя неадекватно и вырывался из рук полицейского. На помощь к нему подбежал напарник Айдос Сулейменов. Вместе они успокоили мужчину и доставили в управление полиции Алматинского района.

Что подтолкнуло 31-летнего мужчину на такой необдуманный поступок, выясняют полицейские.

Как сообщалось, пытавшегося спрыгнуть с 16 этажа мужчину, спасли полицейские Атырау.


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