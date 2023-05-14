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Мужчину от прыжка с крыши пятиэтажки спасли полицейские Экибастуза

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
14 Мая 2023, 10:11
Мужчину от прыжка с крыши пятиэтажки спасли полицейские Экибастуза Кадр из видео/t.me/POLICE_of_KZ

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - 13 мая в дежурную часть УП города поступило сообщение, что на крыше пятиэтажки, расположенной на ул. Торайгырова, стоит мужчина и хочет спрыгнуть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены участковые инспекторы полиции. Нурсултан Серкбаев и Маулет Карыбаев увидели на крыше мужчину, который стоял на самом краю и кричал: «Не подходите! Я сейчас буду прыгать!».

«Когда поднялся на крышу, я стал задавать разные вопросы, чтобы отвлечь его. Мужчина сообщил, что у него сегодня день рождения, но его обидели. Я сказал ему, зачем прыгать, давай, я помогу тебе. Он посмотрел на меня, и согласился, – рассказал Серкбаев.

В этот момент, участковый привлек его к себе и стал спускать его по лестнице. Внизу уже находилась скорая помощь.

28-летний мужчина передан медикам.


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