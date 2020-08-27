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Мужчину насмерть зажало в кабине опрокинувшегося трактора в СКО

27 Августа 2020 17:11
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Мужчину насмерть зажало в кабине опрокинувшегося трактора в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области опрокинулся и встал на кабину трактор К-700, погиб 43-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла на территории сеновала, расположенного на окраине села Караагаш Тайыншинского района.

Сотрудники следственно-оперативной группы на месте установили, что механизатор трактора производил сельхозработы у силосной ямы.

«Трактор опрокинулся и встал на кабину. В ходе разжимания кабины установлено, что тракторист от полученных травм скончался на месте. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда». Назначен ряд необходимых экспертиз», - прокомментировали в пресс-службе.


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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Происшествия   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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