Новости
Мужчину насмерть зажало в кабине опрокинувшегося трактора в СКО
27 Августа 2020 17:11
Поделиться:
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области опрокинулся и встал на кабину трактор К-700, погиб 43-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеВзрывное устройство в здании акимата Семея не обнаружено Занесенные в Красную книгу лотосы обнаружили у туристов в Атырауской области В здании акимата Семея ищут взрывное устройство, 170 человек эвакуированы
По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла на территории сеновала, расположенного на окраине села Караагаш Тайыншинского района.
Сотрудники следственно-оперативной группы на месте установили, что механизатор трактора производил сельхозработы у силосной ямы.
«Трактор опрокинулся и встал на кабину. В ходе разжимания кабины установлено, что тракторист от полученных травм скончался на месте. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда». Назначен ряд необходимых экспертиз», - прокомментировали в пресс-службе.
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Девушку-повара похитили для женитьбы из донерной в Таразе
- Взрывное устройство в здании акимата Семея не обнаружено
- Занесенные в Красную книгу лотосы обнаружили у туристов в Атырауской области
- Павлодарцу грозит уголовное наказание за несданное в полицию ружье
- Аким Алматы наградил героя-тяжелоатлета, спасшего людей во время пожара
- Новую школу на 900 мест открыли в Петропавловске
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047