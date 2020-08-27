Мужчину насмерть зажало в кабине опрокинувшегося трактора в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области опрокинулся и встал на кабину трактор К-700, погиб 43-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, авария произошла на территории сеновала, расположенного на окраине села Караагаш Тайыншинского района.

Сотрудники следственно-оперативной группы на месте установили, что механизатор трактора производил сельхозработы у силосной ямы.

«Трактор опрокинулся и встал на кабину. В ходе разжимания кабины установлено, что тракторист от полученных травм скончался на месте. Идет досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил охраны труда». Назначен ряд необходимых экспертиз», - прокомментировали в пресс-службе.