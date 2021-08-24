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Мужчину насмерть сбили в Караганде

24 Августа 2021 23:42
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Мужчину насмерть сбили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Водитель внедорожника сбил мужчину при въезде в Караганду. От полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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24 августа около 21:05 часов 60-летний водитель автомашины «Рендж ровер», двигаясь в сторону города Караганда на перекрёстке автодорог Попова - 15 магистраль, совершил наезд на 41-летнего пешехода.

Видео с места происшествия было опубликовано в соцсетях.


«В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался на месте. Данный факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


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#Карагандинская область   #ДТП   #Происшествия   #Видео   #МВД РК   #Регионы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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