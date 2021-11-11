Мужчину насмерть сбили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в дорожно-транспортном происшествии под колёсами автомобиля погиб 40-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 10 ноября около 20:00 на проспекте С. Бейбарса произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Направляясь в сторону аэропорта автомобиль марки «Kia Serato», зарегистрированный в Российской Федерации, сбил мужчину на пешеходном переходе. В результате 40-летний мужчина погиб на месте.

28-летний водитель совершившего ДТП автомобиля задержан. Автомобиль припаркован на спецстоянке.