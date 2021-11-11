+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: -3 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мужчину насмерть сбили в Атырау

11 Ноября 2021 02:41
Поделиться:
Мужчину насмерть сбили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в дорожно-транспортном происшествии под колёсами автомобиля погиб 40-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
74-летняя пенсионерка погибла в результате ДТП в Актюбинской области
«КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО «Обмывал рождение сына»: лишенного прав пьяного водителя задержали в Нур-Султане К пяти годам приговорен водитель, по вине которого в ДТП погибли трое членов одной семьи

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 10 ноября около 20:00 на проспекте С. Бейбарса произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Направляясь в сторону аэропорта автомобиль марки «Kia Serato», зарегистрированный в Российской Федерации, сбил мужчину на пешеходном переходе. В результате 40-летний мужчина погиб на месте.

28-летний водитель совершившего ДТП автомобиля задержан. Автомобиль припаркован на спецстоянке.

Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
74-летняя пенсионерка погибла в результате ДТП в Актюбинской области
«КамАЗ» перевернулся и загорелся на трассе в СКО
«Обмывал рождение сына»: лишенного прав пьяного водителя задержали в Нур-Султане
К пяти годам приговорен водитель, по вине которого в ДТП погибли трое членов одной семьи
Популярное
1 Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
2 Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК
3 Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
4 Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
5 1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
6 Руководителя управления образования назначили в СКО
Читайте также
Детей от COVID-19 будут прививать в поликлиниках Атырау
В Атыраускую область доставят свыше 153 тысяч доз вакцины Pfizer
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
Можно ли прививать детей до 12 лет с согласия родителей - ответ Минздрава РК
Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
Осадки и похолодание: прогноз погоды в Казахстане на три дня
1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Руководителя управления образования назначили в СКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив