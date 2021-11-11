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Мужчину насмерть сбили в Атырау
11 Ноября 2021 02:41
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в дорожно-транспортном происшествии под колёсами автомобиля погиб 40-летний мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 10 ноября около 20:00 на проспекте С. Бейбарса произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Направляясь в сторону аэропорта автомобиль марки «Kia Serato», зарегистрированный в Российской Федерации, сбил мужчину на пешеходном переходе. В результате 40-летний мужчина погиб на месте.
28-летний водитель совершившего ДТП автомобиля задержан. Автомобиль припаркован на спецстоянке.
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