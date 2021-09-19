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Мужчину насмерть сбил поезд в Уральске

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Сентября 2021, 18:40
Мужчину насмерть сбил поезд в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Мужчину сбил поезд, трагедия произошла днём 17 сентября в четвёртом микрорайоне Уральска, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

- Мужчине 31 год, погиб до приезда скорой помощи, - ответили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.

По информации департамента полиции на транспорте, данный факт зарегистрирован по статье 344 части первой УК РК «Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта». Проводится расследование.

Подобные случаи происходили и ранее. Так , девятого июля в Уральске недалеко от станции Деркул-2 мужчина попал под грузовой поезд. Ему отрезало обе ноги. Тогда 45-летний пострадавший был госпитализирован в больницу. Спустя два дня, 11 июля, под Деповским мостом под поезд попал ещё один мужчина, ему отрезало ногу. Он также попал в больницу, но позже стало известно, что он скончался в медучреждении. Также аналогичный случай произошел на перегоне Уральск-Желаево 16 июля. Тогда под поезд попал 65-летний пенсионер. От полученных серьезных травм он скончался по дороге в больницу.


Западно-Казахстанская область   Происшествия   Транспорт   МЧС  
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