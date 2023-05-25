Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области

    25 Мая 2023, 19:58

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В сети распространяется видео, на котором водитель автомобиля марки «BMW» ездит по маковому полю на территории Жетысуской области. Полиция установила его личность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Автор видео сообщила, что водитель не реагирует на замечание.

    «Я ему сделала замечание, а он сказал: «Не лезь не в свое дело». Я спросила, зачем все это портишь. Он ответил: «Что хочу, то и делаю» или что-то в этом роде», - говорит голос за кадром.

    В описании к видео говорится, что действие происходило на маковом поле, расположенном между перевалом Архарлы и поселком Шенгельды, вдоль трассы Талдыкорган - Конаев.

    В департаменте полиции Жетысуской области ответили, что владельцем автомашины «BMW» является 34-летний житель Кербулакского района. В его действиях усматривается нарушение, предусмотренное статьей 386 КРКоАП (Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений).

    «Мужчина в настоящее время находится в рабочей командировке, по возвращению с которой он будет привлечен к ответственности согласно действующему административному законодательству. Дело взято на особый контроль», - сообщили в пресс-службе ДП региона.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Происшествия Видео МВД РК Регионы Общество Природа Жетысуская область Талдыкорган
    Новости по теме
    Новости по теме
    Природный пожар в Абайской области локализовали
    Подозреваемый в убийстве экстрадирован из Германии
    Двух экс-бухгалтеров ТОО подозревают в растрате 14 млн тенге в Акмолинской области
    Восемь человек погибли за год на производстве в СКО
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз