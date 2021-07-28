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Мужчину на моторной лодке спасли на Иртыше в Павлодарской области

28 Июля 2021 21:30
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Мужчину на моторной лодке спасли на Иртыше в Павлодарской области

АКСУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина не справился с управлением судном, которое чуть не унесло течением реки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

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Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области, 28 июля на пульт управления «112» поступило сообщение, что в Аксу в районе нефтебазы терпит бедствие человек на моторной лодке.

«К месту вызова были направлены силы и средства подразделения города Аксу. Мужчина 1981 года рождения не справился с управлением, и судно уносило по течению Иртыша. Силами спасательного подразделения терпящий бедствие человек был спасен», рассказали в пресс-службе ДЧС области.
В связи с этим спасатели напоминают о правилах безопасности на воде при эксплуатации лодок и катеров:

- не перегружайте лодку или катер;
- запрещена эксплуатация лодки или катера без спасательных средств;
- не берите с собой детей до 7 лет;
- запрещено управление катером или лодкой в нетрезвом состоянии.


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#Павлодарская область   #Происшествия  
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