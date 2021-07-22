Мужчину на электросамокате сбили насмерть в Аркалыке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — ДТП произошло в Аркалыке. Происшествие корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировал заместитель начальника управления местной полицейской службы Виталий Цой.

«В городе Аркалыке водитель, 1984 года рождения , управляя автомобилем «Лада 2121», совершил столкновение с электросамокатом под управлением гражданина, 1978 года рождения, который от полученных травм скончался в карете скорой помощи при доставлении в городскую больницу», - сообщил В. Цой.

По информации пресс-службы департамента полиции, в области с целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий, с 13 июля по 12 августа проходит профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

«За девять дней в Костанайской области выявлено 2843 нарушения ПДД, из них 64 водителя задержано за управление транспортом в состоянии опьянения.

За управление транспортным средством , не прошедшим техосмотр, к административной ответственности привлечено 109 водителей; незаконное переоборудование транспортных средств – 25 водителей, за использование телефона при управлении - 162 водителя; за превышение установленной скорости движения – 251 водитель, за непристегнутый ремень безопасности – 494 водителя, за выезд на встречную полосу движения – 9 водителей, за создание аварийной обстановки - 22 водителя, нарушение правил проезда железнодорожных переездов - 15 водителей, за непредоставление преимущества пешеходам - 65 водителей, задержаны за управлением транспортным средством, не имеющие права управления - 46 водителей, за управление ТС лишенными права управления – 4 водителя»,- сообщили в полиции.

За нарушение ПДД к административной ответственности привлечено 397 пешеходов.

Всего в этом месяце в регионе произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 6 человек ранены.



