Мужчину из-за долгов похитили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде полицейские по горячим следам задержали злоумышленников, похитивших жителя города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

21 февраля в Михайловский отдел полиции УП города Караганды поступило сообщение о том, что некие лица насильно посадили в салон автомобиля марки «Тойота» 34-летнего мужчину и увезли его в неизвестном направлении.

«В считанное время на место происшествия прибыли несколько ближайших нарядов патрульной полиции УП города Караганды. По горячим следам на одной из улиц города полицейские заметили находившуюся в ориентировке машину. Они задержали данное транспортное средство. В нем находились двое подозреваемых – мужчины 25 и 33 лет, а также похищенный гражданин», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Злоумышленники дали признательные показания. По словам задержанных, мотивом для их противоправных действий стал денежный долг потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК «Похищение человека». Ведется расследование.