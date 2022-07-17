17 Июля 2022 13:00

Мужчину и пятилетнего ребенка спасли в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Благодаря военнослужащему Ескендиру Касымбаю и жительнице Тюмени Полине Савельевой история, развивавшаяся на озере Большое Чебачье в Щучинско-Боровской курортной зоне по драматическому сценарию, завершилась благополучно. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«Вечером, находясь у озера, Ескендир заметил волнение людей и услышал крики о помощи. Оказалось, что примерно в полукилометре от берега на надувном матрасе находились отец и пятилетний ребенок. Попытки взрослого мужчины вернуться к месту отдыха из-за усилившегося ветра были тщетными. Ескендир Касымбай поплыл к ним. И в этом благородном порыве он был не одинок. С другой стороны в поддержу ему кинулась россиянка Полина Савельева. Как выяснилось впоследствии – профессиональная пловчиха», - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Благодаря совместным действиям, молодым людям удалось взять ситуацию под контроль и начать движение к берегу. Мужчина через некоторое время начал плыть самостоятельно, но уже недалеко от желанного берега, выбившись из сил, начал тонуть. Благо, наблюдавшие за происходящим отдыхающие своевременно оказали дополнительную помощь.

«Плыть туда было не особо тяжело, на обратном пути уже чувствовалась усталость рук и ног, появилась одышка, но помогла физическая подготовка, и я справился. Девушка, которая участвовала со мной в спасении, занималась плаванием. Так что спорт помог нам», – поделился подробностями старший лейтенант Ескендир Касымбай.