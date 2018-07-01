Мужчину и девочку убило током при наполнении бассейна в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Неосторожное использование электричества привело к трагедии в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

В информации говорится, что трагедия произошла 26 июля вечером в поселке Базаркакпа жилого массива Сайрам Енбекшинского района города Шымкент.

«На территории частного жилого дома по улице Юсупова при эксплуатации электрического насоса получили поражение электрическим током и скончались на месте мужчина 1963 года рождения и девочка 2009 года рождения. Во время трагедии они электрическим насосом заполняли водой бассейн», говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что неосторожное обращение с электричеством на территории города Шымкент привело к трагедии уже во второй раз.

В комитете по ЧС предупреждают, электрический ток ничем не пахнет, не имеет цвета, не издает звуков и не осязается, поэтому предупредить человека о своем присутствии не может. О нем просто надо знать или быть предельно осторожным. При поражении электрическим током опасность усугубляется неспособностью пострадавшего помочь себе. Здоровые и физически крепкие люди противостоят электричеству лучше больных и ослабленных, причем степень поражения во многом определяется состоянием человека. Пот, возбудимость или переутомление снижают сопротивляемость организма.

Смертельным фактором является сила тока, а не напряжение, причем в отличие от переменного тока к постоянному человек быстро привыкает, а вот переменный крайне опасен. Существует порогово ощутимый ток - 0,6-1,5 мА. Ток в 10-15 мА приводит к тому, что пострадавший уже не способен убрать руки от провода или электроприбора (неотпускающий ток). При 50 мА повреждаются органы дыхания и сердечно-сосудистая система, 100 мА (промышленный ток, к частным домам не подводящийся) вызывают остановку сердца.

Таким образом, чем дольше длится воздействие тока на человека, тем вероятнее летальный исход, поскольку сопротивляемость тела снижается.

При обнаружении человека, которого бьет током, необходимо как можно быстрее изолировать его от источника тока, однако делать это голыми руками нельзя, можно воспользоваться чем-то, что не проводит электричество, например, веревкой, плотной тканью.