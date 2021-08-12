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Мужчину едва не убило током в лифте столичного жилого комплекса

12 Августа 2021 18:05
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Мужчину едва не убило током в лифте столичного жилого комплекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мужчину едва не убило током в лифте столичного жилого комплекса «Хайвил», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В Telegram- канале «Астана – Что? Где? Когда?» написали о том, что мужчина-курьер после доставки цветов в ЖК «Хайвил» спустился вниз по лифту вместе с мужчиной, нажал на кнопку, которая открывает дверь, а другой хотел открыть ее, чтобы пропустить мужчину, и тут же оцепенел, его парализовало током.

На помощь бросился ехавший с ним мужчина. Он отбивал пострадавшего от кнопки, имевшейся в его руках коробкой.

«Это удалось ему только спустя некоторое время. Я был в шоке от боли и происходящего со мной. После «отбивания» меня от двери, я потерял сознание и оказался в больничной койке с вывихом обеих плеч и переломами обоих ключиц», – рассказал мужчина.

Пострадавший также потребовал привлечь к ответственности виновных в этом происшествии.

В пресс-службе НИИ ортопедии и травматологии имени академика Батпенова рассказали о состоянии поступившего пациента. Лечащим врачом его был Досбол Галым.

«Пациент поступил в Национальный научный центр ортопедии и травматологии имени академика Батпенова 7 августа в стабильном состоянии. Получил вывих правого и левого плеча. Проведены все лечебные и медикаментозные процедуры. Находился под наблюдением врачей 4 дня. Вчера был выписан домой», - пояснили в пресс-службе медорганизации.

Данный случай также прокомментировали в столичном департаменте полиции.

«По данному факту проводится досудебное расследование по статье 306 части 1 Уголовного Кодекса РК («Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В целях обеспечения объективного расследования всех обстоятельств по делу проводятся необходимые следственные действия», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#Нур-Султан   #Происшествия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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