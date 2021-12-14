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    23:00, 13 Декабрь 2021 | GMT +6

    Мужчину, более 20 лет разыскиваемого за изнасилование в России, задержали в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау задержали мужчину, которого 21 год разыскивали за изнасилование в Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Для снижения возможных рисков неблагоприятного влияния миграционных процессов на криминогенную обстановку в период с 6 по 12 декабря на территории региона было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

    За истекший период сотрудниками подразделений криминальной полиции были задержаны пятеро преступников, находившихся в межгосударственном розыске за совершение уголовных преступлений.

    В частности, на территории областного центра задержан 52-летний гражданин РК, разыскиваемый с 2000 года УМВД России по городу Сургуту, за изнасилование.

    Также на территории Есильского района установлен разыскиваемый УМВД РФ по городу Набережные-Челны за совершение преступления, предусмотренного ст.158 ч.2 УК РФ, 37-летний уроженец Акмолинской области. Всего с начала года акмолинскими оперативниками разыскано 71 уголовных преступников.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество мигранты Правоохранительные органы Акмолинская область
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