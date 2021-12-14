Мужчину, более 20 лет разыскиваемого за изнасилование в России, задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау задержали мужчину, которого 21 год разыскивали за изнасилование в Российской Федерации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Для снижения возможных рисков неблагоприятного влияния миграционных процессов на криминогенную обстановку в период с 6 по 12 декабря на территории региона было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант».

За истекший период сотрудниками подразделений криминальной полиции были задержаны пятеро преступников, находившихся в межгосударственном розыске за совершение уголовных преступлений.

В частности, на территории областного центра задержан 52-летний гражданин РК, разыскиваемый с 2000 года УМВД России по городу Сургуту, за изнасилование.

Также на территории Есильского района установлен разыскиваемый УМВД РФ по городу Набережные-Челны за совершение преступления, предусмотренного ст.158 ч.2 УК РФ, 37-летний уроженец Акмолинской области. Всего с начала года акмолинскими оперативниками разыскано 71 уголовных преступников.