Мужчину без сознания вытащили из воды в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Двое друзей спасли из воды жителя города Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

27 апреля к спасателям города Семея поступило сообщение о том, что в районе бывшего понтонного моста города из воды извлечен мужчина в бессознательном состоянии.

«Как оказалось, дети, игравшие поблизости, увидели, как в воду упал мужчина, и сообщили об этом молодым людям, находившимся рядом. Молодые люди незамедлительно бросились к тому месту, где это произошло. Увидев мужчину, которого несло течением, они побежали вдоль берега, а затем 22-летний Абулмансур Толеугали кинулся в воду и вытащил мужчину, ему помогал его друг Мерей Маутбеков. Также Мерей проводил реанимационные мероприятия пострадавшему до приезда врачей скорой помощи», - рассказали в ДЧС.





Врачи доставили мужчину в медучреждение. В настоящее время он находится в реанимации в бессознательном состоянии.