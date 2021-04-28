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    00:21, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Мужчину без сознания вытащили из воды в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Двое друзей спасли из воды жителя города Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    27 апреля к спасателям города Семея поступило сообщение о том, что в районе бывшего понтонного моста города из воды извлечен мужчина в бессознательном состоянии.

    «Как оказалось, дети, игравшие поблизости, увидели, как в воду упал мужчина, и сообщили об этом молодым людям, находившимся рядом. Молодые люди незамедлительно бросились к тому месту, где это произошло. Увидев мужчину, которого несло течением, они побежали вдоль берега, а затем 22-летний Абулмансур Толеугали кинулся в воду и вытащил мужчину, ему помогал его друг Мерей Маутбеков. Также Мерей проводил реанимационные мероприятия пострадавшему до приезда врачей скорой помощи», - рассказали в ДЧС.


    Врачи доставили мужчину в медучреждение. В настоящее время он находится в реанимации в бессознательном состоянии.

    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Общество Происшествия
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